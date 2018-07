Mattinata. In ricordo di Matteo Piemontese (FOTO – VIDEO)

Di:

Mattinata, 10 luglio 2018. “Il ciclismo è uno sport che unisce e crea armonia di gruppo, rispecchiando perfettamente quello che era lo spirito profondo del nostro papà“.

Lorenza e Biagio Piemontese scrivono ricordando papà Matteo, ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate, appassionato di ciclismo, deceduto a causa di un tragico incidente avvenuto sulla Strada Statale 89 Garganica il 9 luglio 2017.

“Ieri – scrivono i figli Lorenza e Biagio – in occasione del primo anniversario dell’incidente di papà abbiamo organizzato una passeggiata in bici invitando tutti i ciclisti che lo conoscevano. L’evento ha riscosso molto successo e hanno partecipato con entusiasmo ciclisti da varie zone della Puglia. Tutto è stato curato nei minimi dettagli e accompagnato da momenti di sentita commozione: lancio di palloncini alla partenza,sosta sul punto dell’incidente dove abbiamo affisso uno striscione,rinfresco all’arrivo con bibite e frutta,discorso di ringraziamento rivolto ai partecipanti.

È stato un onore per noi figli rivivere con i compagni di squadra di papà degli aneddoti della sua carriera sportiva”.

