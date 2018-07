Nas sequestrano 16 t di surgelati

Di:

(ANSA) – ROMA, 10 LUG -Tremila e 600 bottiglie di acqua minerale conservate sotto il sole e 16 tonnellate di cibi surgelati la cui data di scadenza, superata in alcuni casi da anni, era stata falsificata, sono state sequestrate dai Carabinieri del NAS nell’ambito di controlli per la tutela della salute dei cittadini.Per quanto riguarda gli alimenti, sono stati sequestrati nel corso di un’ispezione a Taranto presso un deposito all’ingrosso di prodotti surgelati,il cui amministratore è stato denunciato per tentata frode in commercio.

Nel deposito,i militari hanno trovato prodotti alimentari la cui scadenza era stata modificata mediante l’applicazione di etichette contraffatte.

Sono stati inoltre scoperti diversi alimenti in cattivo stato di conservazione poiché custoditi in locali non autorizzati e con carenze igienico sanitarie. Complessivamente sono state sequestrate 16 tonnellate di alimenti congelati o surgelati e l’attività commerciale sospesa per molteplici e gravi violazioni anche di carattere penale e amministrativo accertate