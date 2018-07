Operativa sul Gargano una squadriglia di Carabinieri a cavallo

Di:

Foggia. E’ operativa da oggi sul Gargano una squadriglia di Carabinieri a cavallo, che va ad unirsi al dispositivo che l’Arma dei Carabinieri ha già schierato su tutto il promontorio garganico per il controllo del territorio, in particolare delle sue zone più aspre e difficili da raggiungere.

I militari del Reggimento a Cavallo di Roma sono parte integrante dei dispositivi di rinforzo esterno individuati in sede di C.P.O.S.P. e richiesti dalla Prefettura su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia. Il Comando Generale ha immediatamente accolto favorevolmente la richiesta, mettendo a disposizione questo ulteriore reparto dell’Arma a favore della collettività di Capitanata. Essi avranno il compito, per tutto il periodo estivo, di pattugliare i percorsi normalmente battuti non solo dai pastori ma anche dai pellegrini e dai turisti più avventurosi, aumentandone così tangibilmente la sicurezza.

Scuderizzati a San Marco in Lamis, anche grazie alla disponibilità di quella Amministrazione Comunale, i cavalieri dell’Arma, in costante contatto con le Centrali Operative dei Comandi presenti nella zona e con le altre unità dispiegate sul territorio, in primis con i Carabinieri “Cacciatori”, avranno quindi un impiego di natura esclusivamente operativa, volto alla prevenzione e alla repressione dei reati, all’identificazione delle persone trovate lungo i tratti oggetto di perlustrazione, ma anche di soccorso, compito particolarmente impegnativo nel periodo di massima presenza turistica.