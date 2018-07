Presidenza Parco, La Riccia: appello al Ministro Costa

Di:

10 luglio 2018. Non e’ possibile che ogni giorno giornali e politica ci riportano nominativi per la Presidenza del Parco! Evidentemente la politica con in primis attivisti (nullafacenti e faccendieri) e parlamentari piu’ consiglieri del M5S non hanno altro da fare che pensare alla poltrona della Presidenza del Parco.

Con tutti i problemi della Provincia a cui sono chiamati a dare risposte e risoluzione, l’esatto contrario per cui sono stati eletti. Sembra di vivere al toto nomine dei tempi andati della DC, resuscitati dal modus operandi partitocratico leninista aggiornato al messaggino WhatsApp, con viaggi a Roma per sponsorizzare questo oppure quest’altro nominativo.

Il bello della faccenda e’ che tra i nomi che stanno circolando (che stanno facendo loro, come se stessero giocando al Monopoli) non c’e ne uno , ma uno solo che sembrebbere avere a cuore la tutela ambientale e la promozione del territorio. Vogliono solo la Poltrona, la lottizzazione perpetua.

Chiariamo una cosa: la nomina del Presidente del Parco del Gargano spetta al Ministro…

Non spetta ai Parlamentari di Foggia, non spetta a Consiglieri Regionali di Foggia, spetta al Ministro ! Non vedo il motivo, perche’ i Giornalisti debbano chiedere conto di una nomina che spetta al Ministro, ai parlamentari chiamati ed eletti per fare altro. I Parlamentari devono risolvere i problemi di Foggia!

Lo dico in maniera semplice sapendo che alcuni di loro non hanno la cultura per comprendere.

I problemi dar isolvere sono: immondizia, tratta Lesina-Termoli, Turismo sulGargano, Infrastrutture, legalità, ecomafie, clientelismo da tutte le parti.

La DDA, come promesso a Foggia dal Senatore calato dall’alto Di Maio, Capolarato, Abusivismo edilizio, l’elenco elunghissimo !!! La letterina sulla ludopatia e’ bella , ma i problemi grossi sono altri!

Mi preme l’obbligo caro Ministro Costa, visto la smania poltronistica di molti alimentata anche da parte politica, un accorato appello nelsSuggerirle l’adozione di provvedimenti atti a scegliere persone che abbiano profilo di forti competenze nella tutela dell’ambiente, e per tutela si intende in primis: ecomafie e abusivismi edilizi in area Parco, che abbiano una cultura ambientale fuori da ogni sospetto, tramite l’adozione di Bando Pubblico a cui possono partecipare da Tutta Italia i migliori ricercatori scientifici ed esperti della materia.

Con la speranza che venga dal Trentino, va bene anche dal Friuli Venezia Giulia. Perche’ dalle nostre parti, caro Ministro, i primi ad essere indietro di 50 anni sono i Politici e Amministratori, che, con il loro modo di fare lottizzatorio delle Poltrone hanno abituato i cittadini ad avere Il peggio, facendolo passare per normale”.

A cura di Luigi la Riccia

attivista M5S

10 luglio 2018