Ronaldo alla Juventus: ora è ufficiale!

Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. La trattativa per il più forte giocatore del mondo si è perfezionata nel pomeriggio di oggi, martedì 10 luglio 2018. Una data che resterà nella storia del calcio italiano.

IL COMUNICATO REAL — Lo ha reso noto, alle 17.32, il Real Madrid con un comunicato sul proprio sito, precisando che è stato proprio il giocatore a manifestare la volontà di trasferirsi a Torino.

LA GIORNATA

— La Juventus ha consegnato nelle mani di Mendes una offerta di 105 milioni (100 vanno ai blancos, 5 di solidarietà Uefa) al Real Madrid. La cifra di cui si è discusso tanto nei giorni passati era quella buona e il sì del presidente del Madrid è arrivato. L’accordo con Cristiano non è mai stato un problema: lui e la Juve si sono già stretti la mano per un quadriennale da 31 milioni netti a stagione. I tifosi a questo punto si chiedono quando CR7 arriverà in Italia, a Torino. Una risposta si può dare: non oggi. Cristiano resterà in vacanza, oggi e molto probabilmente per tutta la settimana. La Juventus partirà il 23 luglio per la tournée negli Stati Uniti: da capire se Ronaldo raggiungerà i compagni in Italia o negli States. ( GAZZETTASPORT