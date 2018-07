Strade provinciali: intervengono il Presidente Miglio e il Consigliere Russo

Di:

Foggia. Il Presidente, Francesco Miglio e il Consigliere Provinciale Delegato alle Infrastrutture, Pasquale Russo, precisano quanto segue, in merito ai fondi dell’Asse Infrastrutture.

Su strade e infrastrutture, la Provincia ha notiziato, nei tempi dovuti, la Regione Puglia sullo stato d’arte, sia per quanto riguarda il Piano per la messa in sicurezza e l’infrastrutturazione viaria interna dei Monti Dauni FSC 2014/2020 che per la Delibera CIPE 26/2016, quest’ultima, con un finanziamento di euro 30.000.000,00 per i quali la progettazione, a cura del personale interno della Provincia, è in fase molto avanzata e che per la tipologia degli interventi ipotizzati risulta di immediata cantierizzazione, non necessitando di ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Pertanto, si ritiene di poter rassicurare sulla capacità degli Uffici Provinciali, nonostante la cronica carenza di personale, di dare piena attuazione a quanto deliberato dal Consiglio Provinciale in merito alla viabilità in Capitanata, con la realizzazione dell’intero programma sulle strade e le infrastrutture.

“Piano per la messa in sicurezza e l’infrastrutturazione viaria interna dei Monti Dauni”

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Finanziamento: euro 15.000.000,00

AMBITI IMPORTO PROGETTO

Ambito 1

S.P. 130 LUCERA-ALBERONA-ROSETO –

S.P. 8 LUCERA – SCULGOLA –

S.P. 134 VOLTURINO-CROCELLA DI MOTTA € 5.000.000,00

Ambito 2

S.P. 125 PONTE CELONE-P.TE LUCIFERO – S.P.115 TROIANA –

S.P. 126 DI CELLE SAN VITO –

S.P. 5 LUCERA -PONTE FORTORE –

S.P. 10 TORREMAGGIORE-CASALVECCHIO € 5.000.000,00

Ambito 3

S.P. 121 PONTE BOVINO-PANNI

S.P. 122 BOVINO-DELICETO

S.P. 139 BOVINO -ACCADIA

S.P. 100 DI VARCO DI ACCADIA

S.P. 99 ST. ASCOLI- CANDELA-ROCCHETTA

S.P. 91 DELL’OFANTO € 5.000.000,00

TOTALE €15.000.000,00

Patto per la Puglia “Piano per la messa in sicurezza e l’infrastrutturazione viaria interna dei Monti Dauni” FSC 2014/2020 e Delibera CIPE 26/2016 Finanziamento: €30.000.000,00

AMBITI IMPORTO PROGETTO

Ambito 4

S.P. 11 TORREMAGGIORE – CASALNUOVO – S.P. 4 SERRALOMBARDI-SCASSABARILE – S.P. 135BIS APPULO FORTORINA – S.P. 128 FAETO – CONTRADA STERPARO – S.P. 127 DI CAMPOREALE –

S.P.1 NEV.DI MOTTA-P.TE 3 ARCHI TRATTO km. 15-23 S.P. 3 MACCHIA FORCHE-CARLANTINO € 6.000.000,00

Ambito 5

S.P. 133 TERTIVERI-BICCARI-CASTELL. VALM.

S.P. 129 BICCARI-ROSETO V.RE

S.P. 145 DELL’APPEN. ABRUZ. ED APP. SANN.

S.P. 125 PONTE CELONE-P.TE LUCIFERO

S.P. 130 LUCERA-ALBERONA-ROSETO 2° LOTTO € 6.700.000,00

Ambito 6

S.P. 124 TROIA – CASTELL. V.RE

S. P. 109 DI LUCERA TRATTO LUCERA-TROIA

S. P. 109 DI LUCERA TRATTO TROIA-GIARDINETTO € 6.500.000,00

Ambito 7

S.P. 95 CERIGNOLA – CANDELA

S.P. 138 PANNI – LIMITONI

S.P. 97 CASONE – CAPACCIOTTI

S.P. 121 PONTE BOVINO-PANNI 2° LOTTO € 6.500.000,00

Ambito 8

S.P. 136DIR. IRPINA TRATTO RADOGNA DELICETO

S.P. 136BIS IRPINA ex 91 bis

S.P. 101 Q.VIO CANDELA-S.AGATA-ACCADIA

S.P. 111 DI SAN LORENZO

S.P. 113 REGGENTE -MONTE CALVELLO

S.P. RAMPE DI SANT’ANTONIO € 4.300.000,00

TOTALE € 30.000.000,00