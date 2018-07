Vieste. Panico tra i turisti: denunciata una persona per incendio doloso

Di:

Vieste, 10 luglio 2017. I Carabinieri Forestali della Stazione Parco di Vieste (Fg), sono intervenuti su un incendio di un terreno incolto in località “Porticello” in agro di Vieste. Dalle indagini esperite nell’immediatezza, si è riusciti ad individuare il responsabile dell’incendio, un uomo originario del paese garganico C.M di anni 46, il quale nell’ intento di ripulire il terreno perdeva il controllo del fuoco non riuscendo più a spegnere le fiamme, che a causa del forte vento si propagavano velocemente sino a lambire alcune strutture turistiche presenti.

Si riusciva a domare l’incendio sviluppatosi, solo dopo l’arrivo in zona di squadre della Protezione Civile e del personale della Regione Puglia. L’uomo dopo aver ammesso le proprie colpe venina deferito all’Autorità Giudiziaria per Incendio Colposo. Non ostante il panico tra i villeggianti presenti, non si sono registrati danni a persone o cose. Prosegue il lavoro dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Vieste, nella prevenzione e repressione di eventuali incendi Boschivi anche con l’impiego di personale in borghese.