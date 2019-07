Battiti Live a Vieste, stasera show integrale su Italia 1

Di:

Musica, musica e ancora musica! A partire da stasera alle 21:15 in prima serata su Italia1, debutta il mercoledì dell’estate italiana con il primo dei cinque appuntamenti televisivi del festival itinerante targato Radionorba, “BATTITI LIVE” condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Luigi Antonini firma la regia del programma che ha come inviata speciale tra il pubblico in piazza la webstar e attrice 15enne Mariasole Pollio.

“Ci tengo a ringraziare Mediaset e in particolare il direttore di Italia 1 Laura Casarotto per la fiducia riposta nel nostro show – dichiara il presidente di Radionorba Marco Montrone – Questo sarà il terzo anno in onda su Italia 1, stiamo diventando un punto di riferimento per l’estate italiana in Tv. Non possiamo che esserne orgogliosi e ne sentiamo la responsabilità, per questo abbiamo lavorato duramente per alzare ulteriormente l’asticella della qualità. Crediamo di esserci riusciti ed auguriamo al pubblico di trascorrere belle serate in nostra compagnia“.

La suggestiva piazza Marina Piccola di Vieste, perla nel cuore del Gargano, farà da cornice ai protagonisti musicali dell’estate 2019 che si alterneranno sullo scenografico palco del Radionorba BATTITI LIVE: Mahmood vincitore a Sanremo 2019 e secondo posto all’Eurovision 2019, miglior risultato di sempre per l’Italia; il trio de Il Volo che quest’anno festeggia i 10 anni di carriera; dopo la comune esperienza nel talent musicale, il cantautore Gigi D’Alessio e la colonna del rap italiano Gué Pequeno hanno firmato tormentone “Quanto amore si dà”; fresca di hit la formazione salentina dei Boomdabash; Giusy Ferreri che ha realizzato il suo ultimo tormentone estivo in collaborazione con Takagi & Ketra; l’idolo dei teenagers Irama; due giovani voci femminili amatissime dal grande pubblico Elodie e Levante; sul palco anche i protagonisti della scena hip hop italiana con Mondo Marcio, il giovane Fred De Palma con la pop star latina Ana Mena, e il rapper Luchè. Chiude il programma della prima tappa del Radionorba BATTITI LIVE uno dei dj più famosi d’Italia, Gabry Ponte, che proporrà in esclusiva per tutti gli appuntamenti di Battiti Live “la discoteca italiana” ovvero un remix di hit attuali e pezzi classici della musica italiana.

Cinque le tappe della 17^ edizione del Radionorba BATTITI LIVE, dopo Vieste e Brindisi, il festival si sposterà a Trani, Gallipoli e si chiuderà a Bari.