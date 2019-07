Incidente stradale sulla SS16, 1 morto e 2 feriti a Bisceglie

Di:

Bari. Il traffico sulla strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente bloccato in territorio di Bisceglie (BT), per un incidente avvenuto al km 766.

Nel sinistro, che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura, due persone sono rimaste ferite ed un’altra ha perso la vita.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su viabilità complanare allo svincolo di Bisceglie Nord per i veicoli diretti verso Otranto e allo svincolo di Bisceglie Centro per i veicoli diretti verso nord.

