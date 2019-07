Maltempo: a Manfredonia disagi per circolazione e lunghe code in strada

Di:

Manfredonia, 10 luglio 2019. Lunghe code, rallentamenti, passaggi a livello bloccati, un incidente stradale, tombini saltati, allagamenti: è il quadro degli effetti del maltempo che nelle ultime ore sta imperversando sul territorio di Manfredonia.

Come segnalano i referenti della Civilis: “Passaggi a livello, Siponto, Manfredonia Ovest, e sulla s.p.141 per le saline da oltre mezz’ora chiusi, non è possibile andare a Siponto, o verso Bari, e viceversa, traffico bloccato, code infinite, situazione grave per la circolazione e eventuale emergenza”.

PUGLIA. INCIDENTE CAUSA MALTEMPO. Il traffico sulla strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente bloccato in territorio di Bisceglie (BT), per un incidente avvenuto al km 766.

Nel sinistro, che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura, due persone sono rimaste ferite ed un’altra ha perso la vita.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su viabilità complanare allo svincolo di Bisceglie Nord per i veicoli diretti verso Otranto e allo svincolo di Bisceglie Centro per i veicoli diretti verso nord.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su viabilità complanare allo svincolo di Bisceglie Nord per i veicoli diretti verso Otranto e allo svincolo di Bisceglie Centro per i veicoli diretti verso nord.

Previsione meteo Puglia mercoledì, 10 luglio

Evoluzione meteo Puglia

MERCOLEDI’: l’alta pressione si indebolisce lasciando spazio a correnti più fresche settentrionali. Tempo in peggioramento con rovesci e temporali, anche intensi, su Molise e alta Puglia, in marcia attenuati a Basilicata e medio-bassa Puglia. ATTENZIONE: attesi fenomeni anche di forte intensità tra pomeriggio e prima serata su Molise, specie orientale, Puglia garganica e localmente tra Lucania, barese e brindisino. Venti in rinforzo da E-NNE. Zero termico nell’intorno di 4250 metri. Basso Adriatico da poco mosso a molto mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a mosso. Temperature in progressivo calo da Nord a partire dal pomeriggio, anche di 10 gradi.

IN ARRIVO FORTI TEMPORALI E CALO TERMICO :

Cambio di circolazione nel corso delle prossime con l’arrivo di correnti decisamente più fresche da Nord, foriere di un calo termico e di rovesci e temporali, anche di FORTE intensità, in marcia da Nord a Sud . Nei prossimi giorni l’atmosfera resterà ancora instabile con ancora occasione di nuovi rovesci e temporali in sviluppo sui rilievi e in locale sconfinamento su Molise orientale, Basilicata e Medio-alta Puglia. Più stabile da metà mese in poi stante un nuovo rinforzo della pressione. Temperature in calo rispetto ai giorni scorsi con valori in linea o leggermente sotto le medie del periodo.