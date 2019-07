Meteo Gargano: giornata instabile domani torna il beltempo

Di:

Bari, 10 luglio 2019. Meteo Puglia: l’alta pressione si indebolisce lasciando spazio a correnti più fresche settentrionali. Tempo in peggioramento con rovesci e temporali, anche intensi, su Molise e alta Puglia, in marcia attenuati a Basilicata e medio-bassa Puglia. Venti in rinforzo da E-NNE. Zero termico nell’intorno di 4250 metri. Basso Adriatico da poco mosso a molto mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a mosso. Temperature in progressivo calo da Nord a partire dal pomeriggio.

SOLE E CALDO AL CAPOLINEA, IN ARRIVO FORTI TEMPORALI E CALO TERMICO :

L’anticiclone nord-africano continua ad interessare le nostre regioni di Sud-Est, rinnovando condizioni di bel tempo su tutti i settori con il caldo a tratti inteso; previsti picchi di 37/38 gradi. Lungo la costa adriatica e ionica il contesto risulterà tuttavia più umido e afoso. Cambio di circolazione dal 10 luglio con l’arrivo di correnti decisamente più fresche da Nord, foriere di un calo termico e di rovesci e temporali, anche intensi, in marcia da Nord a Sud . Più soleggiato e meno caldo a seguire in attesa di un nuovo possibile peggioramento il 14/15 luglio con ancora fenomeni anche di moderata o forte intensità