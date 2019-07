Di:

Flat tax. In italiano (lingua che magari sarebbe il caso di utilizzare ogni tanto, così per dire) «tassa piatta». Che dovrebbe voler dire tassa unica per tutti. Tassa come tassa, cioè c’è poco da interpretare su questa parola. Piatta come la pancia di Cristiano Ronaldo. Così, più o meno, ce l’hanno venduta. Ma è davvero così? Chi risparmia con la flat tax?

Il pacchetto fiscale messo in pista dalla Lega e pubblicizzato dal suo leader Matteo Salvini meglio di quanto avrebbe potuto fare Giorgio Mastrota in tv con una poltrona per anziani, prevede tra le varie misure proprio la flat tax. Una sola ed unica aliquota Irpef da pagare non soltanto da imprese e da professionisti ma anche dalle famiglie, dai comuni mortali come te, che ti vedi tassare i redditi sulla busta paga come se, al posto dell’Agenzia delle Entrate, ci fosse Dracula a risucchiare ogni goccia di sangue che gli consente di vivere.

fonte https://www.laleggepertutti.it/292012_chi-risparmia-con-la-flat-tax