Adiconsum Foggia “Gli utenti di Dentix Italia inoltrino istanza di sospensione”

Foggia, 10 luglio 2020. Come è noto, la Dentix Italia, la catena low cost di cure dentali, hapresentato al tribunale di Milano il 25 Giugno 2020 la richiesta di ammissioneal concordato preventivo. Ora, il tribunale ha 90 giorni per pronunciarsi. “In questo lasso di tempo, però, i consumatori continuano a pagare le rate delle finanziarie – evidenza Giovanni d’Elia, Presidente di Adiconsum Foggia – Proprio in questi giorni la Dentix e la finanziaria Cofidis stanno contattando i consumatori invitandoli a desistere nell’intraprendere vie legali di tutela contro la società, continuando in questo ad ingannare i clienti.

Come Adiconsum invito tutti i consumatori, che non l’avessero ancora fatto, a contattare la nostra sede territoriale per diffidare la società, farla adempiere agli obblighi contrattuali sottoscritti ed annullare lo stesso contratto stipulato con ogni utente. Non solo, è importantissimo che i clienti avviino con l’ausilio di Adiconsum gli atti per far valere il loro diritto di sospendere le rate residue del finanziamento, richiedere il rimborso delle rate pagate, nonché il risarcimento dei danni subiti”.