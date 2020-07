Arcidiocesi Foggia – Bovino: ecco le nuove nomine

Foggia, 10 luglio 2020. L’Arcivescovo S. E. Mons. Vincenzo Pelvi, in data 7 luglio 2020, ha comunicato le nuove nomine, dopo aver consultato il Consiglio episcopale e i sacerdoti interessati:

Incarichi Diocesani

– Mons. Filippo TARDIO: Vicario generale;

– Don Francesco GIOIA: Pro-Vicario generale e Rettore del Seminario;

– Don Bruno D’EMILIO: Vicario episcopale;

– Mons. Antonio SACCO: Vicario episcopale;

– Don Franco COLAGROSSI: Vicario episcopale e Confessore della Bas. Cattedrale;

– Don Alfonso CELENTANO: Pro-Vicario giudiziale;

– Don Giovanni FRISENNA: Direttore della Scuola diocesana per Op. Pastorali.

– Fra Giovanni NOVIELLI: Assistente ecclesiastico degli Scout AGESCI;

– Sig. Ennio INTISO: Direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interr.;

– Don Giuseppe NARDELLA: Direttore della Past. giovanile, tempo libero e sport;

– Sig. Antonio BEVILACQUA: Presidente del MEIC;

– Sig.ra Giuseppina DI GIROLAMO: Direttrice dell’Ufficio MIGRANTES;

– Sig.ra Stefania PELLICANO: Presidente diocesana di A.C.;

– Don Michele CAPUTO: Assistente diocesano di A.C.R.;

– Don Sergio SIMONE: Assistente diocesano Settore giovani di A.C.;

– Don Carmelo CHIOLO: Assistente diocesano Settore adulti di A.C.;

– Don Antonio MENICHELLA: Assistente diocesano unitario di A.C.;

– Don Pasquale INFANTE: Assistente diocesano di Rinascita Cristiana.

Parrocchie

– Don Marco CAMILLETTI: Parroco di S. Stefano in Foggia;

– Don Carmelo CHIOLO: Parroco di SS. Salvatore in Foggia;

– Don Francesco Paolo GABRIELLI: Parroco della B.M.V. Assunta – S. Antonio – S. Pietro

in Bovino;

– Don Rocco SCOTELLARO: Collaboratore presso il SS. Salvatore in Foggia;

– Don Rosario DE ROSA: Collaboratore presso lo Spirito Santo in Foggia.

Infine l’Arcivescovo ha affidato i nuovi incarichi e l’intera diocesi all’intercessione della Vergine Maria, discepola, sorella e madre.