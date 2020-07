Comune di Manfredonia come il comune di Milano (incentivo alla ripresa)

Riceviamo e pubblichiamo

In un periodo come quello che tutti noi stiamo vivendo, il più grande desiderio è quello di rialzarsi e continuare a vivere, come un guerriero ferito in battaglia. La grande quarantena che ha segnato questi ultimi mesi sembra un lontano e brutto ricordo, anche se il virus continua a ricordarci che c’è, meno presente, ma comunque pronto. Purtroppo in molti hanno pagato cara la sua presenza, sia in termini di salute che sl piano economico: l’attuale pandemia ha costretto molte aziende a doversi ridimensionare e molte altre a dover chiudere per l’impossibilità di andare avanti. Una delle “batoste” più forti è stata quella del settore turistico e delle attività collegate ad esso: strutture alberghieri, villaggi vacanze, lidi balneari e le varie attività di somministrazione di cibi e bevande.

Una città come Manfredonia, con una vena turistica fondamentale non solo per il Gargano e la Capitanata ma per tutta la regione Puglia, deve assolutamente resistere ed adeguarsi. Molte delle attività della Porta del Gargano vivono grazie ai suoi visitatori che arrivano e che arriveranno da ogni dove durante l’estate. Ma un grande ostacolo è rappresentato dalla burocrazia locale, che non si è ancora adeguata alle nuove riforme che stanno prendendo piede in molti comuni turistici italiani.

Un esempio lampante è quello delle “Occupazioni di suolo temporaneo” che il Comune di Milano, capitale economica del Bel Paese, ha deciso di attuare per il 2020, adattando le infrastrutture, gli spazi urbani e i servizi aperti al pubblico alle nuove misure di distanziamento, favorendo un uso diverso dello spazio pubblico, incrementando quelli a disposizione, come aree verdi, marciapiedi e zone pedonali, aree per la circolazione e la sosta dei veicoli, per permettere lo sviluppo all’esterno di attività commerciali e di somministrazione prima fatte al chiuso. La domanda che, alla fine, dobbiamo porre a noi stessi è:” vogliamo vivere la nostra città o vogliamo morire schiacciati dal peso della burocrazia locale?” A voi la scelta

Nino Di Giovanni

Occupazioni di suolo temporaneo (1)