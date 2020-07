“Emiliano ha creato un comitato elettorale approfittando del Coronavirus”

, 10 luglio 2020. “Emiliano ha creato un comitato elettorale approfittando dell’emergenza Coronavirus e, insieme al suo vassallo nonché candidato Lopalco, ha fatto propaganda con i soldi dei cittadini. Il virologo deve dimettersi immediatamente dal suo incarico di coordinatore della task force per il Covid-19:. Invece, è stato sfruttato per partecipare a tutti i programmi televisivi, per poi lanciare la sua candidatura nelle liste di Emiliano”.

“Il presidente ha avuto un comportamento deplorevole, strumentalizzando la pandemia per fini elettorali. Ma anche Lopalco ha incrinato la sua credibilità, prestandosi a fare propaganda elettorale a sostegno del presidente uscente. Abbia la decenza, almeno adesso, di rassegnare subito le dimissioni, pur nella certezza che i cittadini pugliesi si legheranno al dito quest’ennesima pagina di cattiva politica”. Lo dice in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli.