Foggia. Accordi di programma, zona Asi, alloggi popolari: resoconti 3° commissione

Foggia, 10 luglio 2020. Ampliamento della zona Asi e modifica del suo regolamento perché diverse tipologie di imprese si insedino. Temi al centro del dibattito della 3° commissione territorio del comune di Foggia fra partenza del Pug, emergenza abitativa e accordi di programma. Il 26 giugno e il 6 luglio la suddetta commissione presieduta da(altri componenti della commissione sono Longo, Fiore, Morese, Scapato, D’Emilio, Soragnese, Clememente) hanno discusso con i vertici di Confindustria, Asi, e Confimprese di come ripensare la zona Asi.

Giovanni Quarato, ingegnere e presidente della suddetta commissione: “Cercheremo di fare in modo che più locali possano insediarsi, oggi è possibile per quelle imprese che hanno massimo 20 unità. Teniamo presente che deve partire il Pug e che il Comune in Asi detiene le sue quote, quindi la commissione serve da stimolo per proporre temi che poi devono passare in consiglio”. Con il presidente di Confindustria Rotice, Boschetti, ex vice del consorzio Asi, il direttore di Confimprese Saverio Padalino, Ivano Chierici (Ance Foggia), Paola Parisi, presidente di Confindustria ambiente, la commissione ha affrontato passaggi strategici per la città: “Alcuni tipi di azienda che trattano i rifiuti non possono operare in zona Asi ma si può pensare ad una gestione diversa, sviluppando, per esempio, il riciclo del cartone”.

Attualmente il commissario di Asi è Agostino de Paolis, la cui nomina è scaduta il 30 giugno. “Ha poteri gestionali non politici, noi come commissione cerchiamo di imprimere la linea”. Fin qui Asi, ma sono tanti i nodi da sciogliere. Uno di questi riguarda i famosi “accordi di programma” fra Comune e privati sull’edilizia, che creano scompiglio ogni volta che si portano all’ordine del giorno in aula. Reazioni nervose, rinvii, diatribe fra politica e tecnostruttura dentro un quadro generale di chi sembra aver perso la bussola della città: “Vanno rimodulati questi accordi di programma – dice Quarato- rispetto ad anni fa, fissando delle nuove condizioni per farlo e con il supporto della Regione. E’ una cornice generale, certo, perché il consiglio decide”.

Nella commissione del 6 luglio si è deciso di inviare un quesito alla Regione Puglia – anche in base alle ulteriori richieste, alcune datate da vari anni, che le imprese inoltrano al Comune- sull’approvazione di tali accordi. La domanda formulata da Bruno Longo: “Possiamo approvare senza il vostro concorso?”, ha dettato il consigliere in commissione. Richiamando, come nel consiglio comunale del 2 luglio, l’art. 34 comma 6 del Tuel sull’ accordo di programma: “Ne decade la dichiarazione di pubblica utilità se non iniziano le opere pubbliche, attualmente non vedo sbocchi per questi accordi”. Ma basta il consiglio a ribadire la pubblica utilità o serve la ratifica ulteriore della Regione? Di qui l’invio agli uffici regionali del quesito. “Meglio organizzarsi prima per evitare il fuggi fuggi” ha detto Longo con riferimento all’ultimo consiglio comunale, sciolto senza decidere sull’accordo Tonti, uno dei tanti per cui le ditte chiedono riscontri all’ente.

Intanto si sta promuovendo un incontro fra Ance, Comune e Arca Capitanata, che ha sollecitato il Comune all’invio dei dati sull’emergenza abitativa. La commissione ha deciso di accelerare i tempi chiedendone al più presto l’invio alla tecnostruttura. Rimodulare i protocolli di intesa, produrre dati sull’emergenza abitativa, puntare sulla riqualificazione di zone della città, contribuire alla stesura del Pug guardando alla città e alla zona Asi e coinvolgendone i protagonisti: “Oltre il lavoro della commissione- conclude Quarato- stiamo raccogliendo singole istanze per trarne un dato generale”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 10 luglio 2020.