Juventus, 2 anni di Cristiano Ronaldo: video celebrativo

(juvenews.eu) Quella del 10 luglio è una data da ricordare e da festeggiare per ogni tifoso juventino.. Da allora la Juventus è cresciuta esponenzialmente come brand e la sua fama nel mondo continua tutt’oggi a beneficiare dell’acquisto del portoghese. Ronaldo ha un contratto che scade nel 2022, e potrebbe rimanere oltre in bianconero per portare la squadra a nuovi successi. (fonte juvenews.eu