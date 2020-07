, 10 luglio 2020. Sarebbero 5 o 6 i capretti sgozzati dall’uomo, di nazionalità straniera, arrestato ieri dagli agenti della Squadra Volanti deldi P.S. di Manfredonia, intervenuti in seguito a numerose segnalazioni dei residenti della località Siponto. L’uomo, relativamente al quale erano giunte segnalazioni a StatoQuotidiano per una sua presenza in strada tra i rifiuti, si sarebbe reso autore anche di minacce agli agenti, con un coltello, e di danni alle autovetture in sosta.