Manfredonia, incendio in zona Sacra Famiglia “Albero distrutto dal fuoco”

A #PROPOSITO dell' #INCENDIO questa mattina nei pressi della chiesa #Sacra #Famiglia di #Manfredonia, voglio dire alla persona #criminale che ha acceso il fuoco dal ponticello di via Cervaro che: un #sempreverde è un grande amico dell’uomo è può far tanto. Il #ruolo dell’ #albero svolge un importante funzione per l’intero ecosistema, non è il risultato di solo foglie, rami, fiori, radici e legno … ma da secoli è un prezioso alleato, una risorsa biologica, ambientale, energetica e sociale, di cui non ci rendiamo conto.Non è solo estetica e oggetto di design “natalizio” ha un potenziale non indifferenze. Ecco il ruolo specifico di un normale albero: #funzione #ecologico-#ambientale: gli alberi e le aree verdi accrescono il valore ecologico e la biodiversità dell’ambiente urbano #funzione #climatica: gli alberi contribuiscono mitigare gli effetti negativi sul clima causati dall’uomo, controbilanciando l’effetto serra tramite la produzione di ossigeno e l’assorbimento di CO2; #funzione #igienico-#sanitaria, legata alla depurazione chimica dell’atmosfera, alla fissazione dei gas tossici, alla depurazione batteriologica e al filtraggio delle polveri sottili e di altri agenti inquinanti; #funzione #termoregolatrice, grazie all’effetto dell’aumento dell’evapotraspirazione, gli alberi sono capaci di contenere l’aumento delle temperature nelle stagioni estive; #funzione di #riduzione dell’#inquinamento #acustico, dato dalla naturale capacità fonoassorbente delle piante; #funzione #protettiva e di #tutela dei #suoli, specialmente nelle aree a rischio o sensibili (argini di fiumi, scarpate, zone con pericolo di frana, ecc.), che gli alberi e le piante proteggono grazie alle loro radici da fenomeni altrimenti incontrastabili di degrado e dissesto idrogeologico; #funzione #ricreativa, grazie a giardini e parchi urbani che migliorano notevolmente la qualità della vita in città; #funzione #estetica e #paesaggistica, migliorando la qualità degli spazi urbani sotto il profilo della percezione visiva, generando effetti benefici anche sotto il profilo psicologico per i cittadini. Giuseppe Marasco. #CONDIVIDETETUTTI

Pubblicato da Giuseppe Civilis Marasco su Venerdì 10 luglio 2020