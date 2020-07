Manfredonia: la Processione della Festa Madonna di Siponto non si farà

Manfredonia, 10 luglio 2020.. A confermarlo è stato, Arcivescovo di Manfredonia- Vieste-San Giovanni Rotondo, che ha chiarito, in anteprima, in un’intervista sull’emittente radiofonica, come per tutta l’estate 2020, saranno sospese processioni e manifestazioni di aggregazione in considerazione della normativa emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale sono state date prescrizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. “La mia speranza è che l’astensione dalle manifestazioni della nostra fede, che vivevamo come routine e attesa, ci aiuti a comprenderne maggiormente il significato e la fonte cosicché il prossimo anno arrivi ancora più forte al cuore la loro essenza e ci facciano fare le domande giuste”. Queste le parole di Padre Franco che sottolinea come la sospensione delle processioni , è da interpretare come un gesto di solidarietà, di educazione e di responsabilità da parte della Chiesa.

La festa Patronale di Manfredonia fu istituita dall’ Arcivescovo Mons. Taglialatela Vincenzo in onore della Madre Santissima Santa Maria di Siponto nei giorni 29-30-31 Agosto, nella seconda metà del 1800.

Inizialmente questa grande ricorrenza veniva svolta con una maestosa processione in onore della Madonna di Siponto con la sua Sacra Icona (tuttora esistente), la quale prevedeva un percorso dalla Basilica di Santa Maria di Siponto, ovvero fuori la città, verso la cattedrale di Manfredonia “San Lorenzo Maiorano” e, un concerto bandistico dedicato anch’ esso alla Santa Madre in Piazza Duomo.

Alla fine della festa, la Sacra Icona della Madonna di Siponto veniva riportata alla sua dimora, ovvero in Basilica, accompagnata dai canti e preghiere del paese riunito. Con il passare degli anni la festa andò sempre più espandendosi, attirando un sempre più fiorente turismo da ogni parte della zona dauna, e, negli anni 50 , ci fu l’introduzione delle luminarie in tutto il Paese. Una data senz’altro da ricordare è il 28 Agosto del 1955 , il giorno dell’ Incoronazione della Sacra Icona della Santa Madre di Siponto , dal Cardinale Patriarca di Venezia Angelo Roncalli, successivamente Papa Giovanni XXIII.

Con il passare degli anni, la festa Patronale della Madonna di Siponto non ha mai cessato di essere rimembrata, a dimostrazione dell’ amore immutato negli anni verso la Madonna, la quale ha l’attenzione primaria verso i suoi figli, non solo in quelle giornate a lei dedicate, ma in ogni momento della vita dei suoi devoti, intercedendo per la loro salvezza.

Quest’anno, dunque, a causa delle misure di precauzione per il Coronavirus, la festa non potrà essere rispettata come di consueto, ma ci saranno delle belle iniziative, in forma diversa, che onoreranno la tradizione. A breve tutte le indicazioni.

A cura di Stefania Consiglia Troiano, Manfredonia 10 luglio 2020