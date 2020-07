Manfredonia, Pascarella “Recupero stabili e contrasto ai cointaners”

Manfredonia, 10 luglio 2020. “Continua la attivita’ di ARCA Capitanata e REGIONE PUGLIA finalizzata alla riqualificazione ed all’efficientamento energetico anche in Provincia di Foggia e precisamente a MANFREDONIA, via Largo del Farro n. 1”. Lo rende notodi Arca Capitanata. “Un altro container in meno. Anche Raffaella ed il suo nucleo familiare hanno avuto la loro nuova casa dopo 14 anni di inferno nei containers. Nessuno verrà lasciato indietro”.