, 10 luglio 2020. Giornata impegnativa per gli operatori deidel distaccamento di Manfredonia, a causa degli incendi divampati in città: prima un albero di pino è stato distrutto dalle fiamme, in zona Sacra Famiglia , in seguito incendi si sono verificati in area ex Enichem. Tutti gli incendi sono di natura dolosa. Non chiara al momento la motivazione.

Gli incendi in area ex Enichem sono stati favoriti anche dalla mancanza di manutenzione dell’area da parte degli Enti Locali. Le fiamme hanno interessato le isole in via di bonifica, sfiorando alcuni capannoni di attività presenti nell’area, e i mezzi parcheggiati.

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO.IT