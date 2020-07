Manfredoniano su RAI 1 “Ecco come il nostro cervello comunicherà direttamente con la tecnologia” (VD)

ha raccontato, durante la trasmissione “Codice: la vita è digitale” condotta da Barbara Carfagna, come oggi e nel futuro il nostro cervello comunicherà direttamente con la tecnologia.

Lui è Raffaele Salvemini, fondatore di Vibre, azienda che sviluppa interfacce neurali e neurotecnologie, sistemi in grado di connettere la mente umana con la tecnologia circostante. I sistemi Vibre oggi sono applicati in diversi settori, tra cui quello della Formula 1.

“Grazie a queste tecnologie” spiega Raffaele Salvemini a Stato Quotidiano “siamo in grado oggi di comprendere lo stato mentale in ogni istante durante una qualsiasi attività. Le applicazioni sono praticamente infinite. Oggi stiamo portando queste soluzioni nel campo delle gare automobilistiche perchè siamo in grado di fornire parametri importanti per migliorare le performance dei piloti”.