ListaElezioni Regionali Puglia 2020 “Con ACITILOP, nessuno ti fott!”.

1. Sanità-Infrastrutture: promuoveremo la costruzione di un ponte sotterraneo tra l’ospedale e la ragioneria (Istituto Tecnico per Ragionieri “Toniolo”)

2. Ambiente: via i monopattini, largo ai mono-ciucci. Il ciuccio è ecologico e ce ne sono molti in giro. Anche tra i candidati miei concorrenti.

3. Bilancio: dieta forza per tutti i consiglieri regionali, in modo che facendoli mangiare meno sistemeremo contemporaneamente bilancio e bilance.

4. Trasporti: istituzione del TRENO-TRAP per incentivare i giovani che ascoltano musica TRAP all’uso del trasporto sostenibile, e gli AUTO-BLUES per gli over 40.

5. Turismo inclusivo: presso la litoranea sud di Manfredonia, apertura di discoteche GAY FRIENDLY.

6. Legge regionale per i divorzi: restituzione del 50% del patrimonio guadagnato dai coniugi nel corso della vita matrimoniale e bonus vacanza per la donna per una vacanza col sottoscritto.

7. Infrastrutture: costruzione di un ponte per le isole Tremiti, con prolungamento dei nastri trasportatori per portare il pane alle Tremiti.

8. Ambiente-Turismo: bonus deforestazione di 300 € per le donne che vorranno venire in spiaggia a Manfredonia, da utilizzare presso l’estetista, per chi non vorrà beneficiare del bonus deforestazione, 50€ per una vacanza in Foresta Umbra.