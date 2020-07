Regionali. “Doppia preferenza strumento di giustizia, ma la politica cambi i meccanismi”

Foggia, 10 luglio 2020. “Non attuare questa legge sulla doppia preferenza vuol dire chenon è un presidente di centrosinistra, parliamo delle donne ma non con le donne, non si può aspettare da Roma un ordine del giorno che si doveva portare in consiglio regionale il giorno dopo essere stato eletti, io mi vergognerei al suo posto di Emiliano”.candidata alle regionali con Fdi, di S. Giovanni Rotondo, crede nella legge come “strumento di giustizia per le donne, un modo per avvicinarsi alla politica senza trovare tutti i cancelli chiusi”.

Lo schema del ddl è passato ieri in giunta con un emendamento in base alla legge del 2004, già in vigore in Puglia, che prevede la quota 40/60, e sulla base della legge del governo nel 2016. A decidere sarà il consiglio regionale.

“Io- prosegue Canistro, non credo invece alla lealtà della politica, cosa che ho sperimentato alle elezioni comunali. Le donne devono reggersi con le loro forze, senza appoggiarsi, in molti casi sono gli uomini che tolgono i voti”.

Gemellaggi con il santino, sconsigliati, come fa notare la coordinatrice di Fi Giovani Marzia Spagnuolo, Foggia: “Un uomo si abbina con una donna per i voti, poi scopri che ne porta più di una, praticamente nessuna”. Coppie così concepite? Solo nel tango argentino. Per Concetta Soragnese, consigliere comunale della Lega, di Foggia, si tratta di “quote rosa”, ma necessarie: “Io ritengo che la civiltà e modernità dovrebbero imporre un sistema basato sulla meritocrazia, in politica come in tutti i campi, senza rendere necessarie le quote di genere. Purtroppo però, considerando la bassa rappresentanza femminile, e gli stereotipi di genere, ancora fortemente visibili in Italia, non si può farne. Ecco perché sono d’accordo sulla parità di genere nella legge elettorale regionale, al fine di aumentare la rappresentanza femminile anche in politica”.

Anna Maria Fallucchi, imprenditrice di S. Nicandro Garganico, esordisce con le regionali per la sua discesa in politica, lista di Fitto: “Sono certamente a favore dell’introduzione della doppia preferenza di genere, e da questa tornata elettorale, non dal 2025, è un’innovazione giusta, in linea con quanto già accaduto in altre Regioni. Ma soprattutto perché è un atto doveroso ed è segno di civiltà. Non comprendo, sinceramente, il perché di tante resistenze ad un semplice adeguamento ad una giusta direttiva del Governo. In ogni caso la mia campagna elettorale procederà sul binario da cui è partita, la sfida di una donna per portare in Regione le istanze del territorio a cui appartengo”.

Rosa Caposiena, consigliere comunale da S. Severo, di Fi. In questi giorni le chiedono da più fronti di candidarsi in una civica di Fitto. “Questa legge regionale mi piacerebbe fosse approvata, ma da questo a dire che aiuta ad essere elette ce ne passa. Le dinamiche della politica, spesso troppo marcatamente maschili, un vero e proprio campo di battaglia, devono passare per le segreterie di partito. Si deve puntare al ricambio della classe dirigente, si deve puntare sulle donne che in questo contesto attuale o si candidano perché hanno la loro rete, e dunque vanno spedite, o viene chiesto loro il sacrificio. Sarebbe bello vedere qualche uomo che si sacrifica saltando le regionali e sostenendo una donna in una logica di ricambio, ma questo non avviene”. Ma le segreterie di partito hanno ancora il loro ruolo, come una volta, promuovendo le donne? “A livello di elezioni locali forse no perché valgono le logiche di aggregazione, a livello di elezioni politiche e regionali i partiti contano ancora molto, ragion per cui gli spazi per le donne sono pochi, o devono essere devote a qualche leader, sperando poi di essere premiate, oppure devono con le loro forze faticare il doppio rispetto ad un uomo”.