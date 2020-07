Vieste, muore dopo tuffo ex Banda Vallanzasca

La morte alla quale tanto era sfuggito in gioventù, e che per molto tempo lo aveva perseguitato, è arrivata dopo un tuffo nel mare del Gargano. Rossano Cochis, detto «Nanu», ex braccio destro della Banda Vallanzasca negli anni Settanta, ha perso la vita giovedì pomeriggio a Vieste, in Puglia. Si trovava lì per una vacanza. I testimoni hanno raccontato di averlo visto tuffarsi e riemergere già cadavere. Il sospetto è che sia stato. Era stato condannato all’ergastolo e aveva trascorso quasi quattro decenni dietro le sbarre. Adesso non aveva pendenze penali, aveva ottenuto la liberazione condizionale, beneficio che non è mai stato concesso al suo ex capo, Renato Vallanzasca. Il bel René che, peraltro, proprio nelle ultime ore s’è visto negare la semilibertà.ma che in realtà aveva avuto storia relativamente breve nella criminalità milanese.

Fonte: corriere