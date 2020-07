WindTre in Puglia con la fibra ultraveloce a Manfredonia e Corato

Roma, 10 lug. ( askanews ) – WindTre continua ad ampliare la copertura ultrarapida in fibra ottica in Puglia e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a, città del parco nazionale del Gargano, e secondo quanto riporta un comunicato anche a Corato, importante centro produttivo nel cuore delle Murge.

In un momento cruciale di ripartenza per le attività economiche e lavorative, WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno per estendere a tutto il territorio nazionale la tecnologia in fibra ottica Ftth, si legge, strumento essenziale per l’evoluzione di servizi sempre più innovativi. (articolo integrale, fonte)