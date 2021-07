Colonnello Laricchia: “Estate bollente in Puglia, da lunedì di nuovo afa”

Foggia, 10/07/2021 – (gazzettamezzogiorno) «Già da ieri pomeriggio l’amico maestrale ha incominciato a rinforzarsi, mitigando un po’ le ondate di calore che tanto ci hanno fatto soffrire in questi ultimi giorni. Sarà però una parentesi breve. I classici tre giorni, poi si tornerà ai grandi caldi, ai 40 gradi, all’intensa umidità». Le previsioni del colonnello Vitantonio Laricchia non danno scampo: nel fine settimana potremo dare un breve sospiro di sollievo, ma la morsa del caldo tornerà implacabile con l’inizio della prossima.

«È dal 2013 che nel Sud Italia e in particolare in Puglia non si registravano temperature del genere. Siamo già alla terza ondata di calore e si attende la quarta. Stiamo vivendo una splendida estate mediterranea ma con temperature nettamente più alte della media. E non parlo solo dei 40 gradi raggiunti, ma anche quando i venti settentrionali riescono ad abbassare le temperature tra i 34 e i 35 gradi».

«Quello che ci porta i grandi caldi di queste settimane è l’anticiclone sub tropicale di origini africane – sottolinea Laricchia -. Un fronte di aria calda che si è esteso fino alle nostre regioni. Noi qui con i 40 gradi e il Nord Italia invece alle prese con l’aria fredda che arriva con le perturbazioni atlantiche. Due fronti diversi che si scontrano, ma con l’aria fredda che non riesce in alcun modo a sconfiggere la barriera del caldo». (gazzettamezzogiorno)