Coppia di giovani foggiani morta in mare: addio a Pia e Rosario

Lecce, 10/07/2021 – (tgcom) Una giovane coppia di Cerignola , nel Foggiano, è stata trovata senza vita in mare sotto l’alta scogliera della Baia dei Turchi di Otranto , nel Leccese. I due giovani, Pia Patruno e Rosario Francesco Mancino di 27 e 29 anni , sono morti annegati. Alcuni bagnanti hanno riferito di aver visto in difficoltà la ragazza che è poi sparita tra le onde. Le due vittime erano amici.

Donna ferita pochi giorni fa – I due giovani, i cui corpi sono stati recuperati, erano in vacanza nel Salento, in una comitiva di sei ragazzi complessivamente. Solo due giorni fa una donna di 60 anni di Sondrio è rimasta gravemente ferita precipitando dalla stessa scogliera, per un passo falso durante un’escursione, compiuta insieme al marito durante le loro vacanze nella zona.

La ragazza in difficoltà tra le onde – I due giovani ritrovati morti erano amici e sulla spiaggia c’era invece il fidanzato di lei. In un primo momento si era creduto che i due giovani fossero precipitati dalla scogliera, ma la dinamica è stata ricostruita da carabinieri e militari della Capitaneria di Porto di Otranto che hanno ascoltato alcuni bagnanti i quali hanno riferito di aver visto in difficoltà la ragazza che è poi sparita tra le onde. (tgcom)