Focolaio a Manfredonia, “Partito da un ragazzo arrivato già positivo”

Manfredonia, 10/07/2021 – Il virus sarebbe partito da un ragazzo arrivato già positivo nella struttura. Emerge da indiscrezioni dell’Asl di Foggia (fonte norbaonline) che sta ricostruendo, insieme ad altre aziende sanitarie, la catena dei contagi. Altre indagini saranno effettuate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Foggia nei prossimi giorni per verificare come sia stato gestito l’ingresso degli ospiti da parte del personale della struttura.

Il focolaio Covid è partito una vacanza organizzata in un centro turistico, l’African Beach di Ippocampo, una località a poche decine di chilometri da Manfredonia che, dal 24 giugno al primo luglio scorso ha ospitato circa 400 ragazzi, provenienti soprattutto dalla Puglia (una ventina), dalla Campania, dal Lazio e dalla Lombardia.

È stata una settimana all’insegna del divertimento e dello svago dove con ogni probabilità potrebbero essere saltate le precauzioni anti contagio come il distanziamento e l’uso della mascherine.

Dopo una vacanza per 16-19enni organizzata da Scuolazoo in Puglia, a Manfredonia, si contano una settantina di casi in tutta Italia. L’alert è partito dal Lazio il 3 luglio, quando uno dei partecipanti al rientro ha accusato i primi sintomi sospetti. È stato dato l’allarme al Ministero della Salute, poi è partita l’indagine epidemiologica in tutte le Regioni coinvolte. Nel Milanese al momento sono tre i positivi legati a quel cluster, per un quarto si attende l’esito del tampone. Una cinquantina le persone messe in quarantena tra Milano e Brescia. (corriere)