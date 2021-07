Focolaio di Manfredonia diventa caso nazionale: contagi anche in Abruzzo

Manfredonia, 10/07/2021 – (ilmessaggero) Gimkane alcoliche e party danzanti fino all’alba, schiuma party, holi color e karaoke: “Siamo partiti con una valigia di vestiti – si legge nel programma -, grandi aspettative e qualche paura. Ora torneremo con un bagaglio pieno di ricordi”, e non solo. Perché sono decine e decine i ragazzi di tutta Italia che dal villaggio di ScuolaZoo in Puglia, vicino Manfredonia, sono tornati anche con il Covid-19.

Tra loro anche alcuni giovanissimi del Centro Abruzzo dove, al momento, sono già due i casi accertati, entrambi a Castel di Sangro: uno mercoledì scorso (che ha scoperto la sua positività per caso, dovendosi sottoporre ad un intervento chirurgico) e l’altro ieri, una ragazza di 16 anni, anche lei nella carovana di giovanissimi che per otto giorni si sono ritrovati nel villaggio riservato solo a ragazzi tra i 16 e i 19 anni di età.

Un caso nazionale, a dire il vero, che sta tracciando direttamente il ministero della Salute e che avrebbe registrato finora circa un’ottantina di positivi sparsi ora in tutta la Penisola. Solo nell’Alto Sangro ci sono quindici ragazzi in sorveglianza, dieci a Castel di Sangro e cinque a Pescasseroli. Ma il numero potrebbe allargarsi, anche perché, a seguire le stories di Instagram, sono diversi anche i giovani della Valle Peligna ad aver partecipato al viaggio «che non si può raccontare, ma solo vivere» continua la pubblicità. (ilmesssggero)