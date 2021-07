Foggia, quasi ultimata rotatoria Via Napoli

Statoquotidiano.it, 10 luglio 2021. La rotatoria ubicata tra viale Candelaro e via Napoli sembra ormai quasi completata.

Una storia abbastanza travagliata durata almeno due anni, che ancora oggi suscita dibattiti e polemiche sui social, terminata con la sponsorizzazione dell’intervento.

Grazie ad un bando che ha coinvolto i privati, i lavori sono stati pagati dai Dottori Vassalli della nota “Farmacia Santa Rita”. Non è la prima volta che privati si attivano per le rotatorie cittadine: si annoverano gli esempi di Via Einaudi con “Puglia Recupero” e di Via Manfredi con “Supermercati La Prima”.

Molti cittadini si chiedono cosa rappresenti l’opera che riguarda la rotatoria dell’incrocio

tra Via Napoli, viale Candelaro, via Vittime Civili e Viale Ofanto. Essa riprende il logo della farmacia sponsor: dei petali composti da ciottoli colorati ed una croce. Come da progetto, sembra che i lavori di manutenzione e cura saranno a carico del privato.

A illuminare la rotonda dovrebbe essere attivo un impianto luci a LED. Non sono mancate le polemiche sui social da parte dei cittadini piú critici riguardo alla particolare forma artistica della rotatoria, ma la maggior parte ringrazia il privato che finalmente ha permesso la conclusione dei lavori.