Il 15 agosto in piazza Cavour c’è Fiorella Mannoia, nuovo album e pezzi storici

Il tour di Fiorella Mannoia fa tappa a Foggia il 15 agosto. L’artista interpreterà live nella piazza i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio.

La ripresa dei concerti dal vivo è stata salutata a maggio da tutti gli artisti con immensa gioia. Fiorella ha scritto allora sui social: “Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia. Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando”.

Piazza Cavour, al centro dell’estate foggiana, ha visto negli anni esibirsi varieartisti, con molti record di presenze fra cui per il concerto di Renzo Arbore e Massimo Ranieri. ll Comune di Foggia sta predisponendo per quella data il pano di sicurezza.