Il futuro visto con gli occhi dei bambini

In una calda sera di luglio quattro piccoli (Piergiorgio, Domenico, Francesco Paolo di 10 anni, Giuseppe di 8 nni), si sono confrontati su tematiche che interessano i “GRANDI”, anche se l’oggetto della discussione erano proprio loro “le nuove generazioni”.

In un clima di serenità e con molta semplicità il prof. Ferdinando Menga ha illustrato la sua tesi per quando riguarda l’emergenza del futuro, le responsabilità del futuro, si è parlato di generazioni a confronto, di politica, etica, religione. In tutto questo quei quattro piccoli hanno ascoltato il relatore in religioso silenzio. Ascoltavo il prof. Menga e vedevo i volti di quei piccoli, mi chiedevo cosa potessero capire di tutto quello che si stava dicendo anche se i protagonisti della discussione erano proprio loro, le nuove generazioni.

Nonostante tutto, quei piccoli continuavano ad ascoltare in silenzio, forse per vergogna, per paura? Alla fine della serata tornando a casa, quei quattro piccoli tra di loro hanno dato vita ad una discussione. Li sentivo discutere di essere incerto, di futuro, paura per il futuro, rubare il futuro. Mi sono reso conto che la loro partecipazione non è stata una partecipazione sterile, di contorno, è stata una partecipazione attenta e attiva.

E’ vero per anni abbiamo pensato di salvaguardare il futuro delle nuove generazioni in realtà non abbiamo fatto altro che rubare loro il futuro. Stiamo privando ai nostri bambini, ai nostri ragazzi del pensiero, del confronto, del dialogo. Uno dei quattro piccoli ha concluso la serata dicendo” da oggi il mio compito sarà quello di prendermi cura dell’essere incerto, di quell’essere che non c’è, ma potrebbe esserci. Mi prenderò cura dell’incerto perché è una cosa bella e buona, ma soprattutto non faccio del male a nessuno”.

Vigone Antonio