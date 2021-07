“Musica nelle Corti di Capitanata”: piccole gemme incantano (FOTO)

, l’evento che vede protagonisti i musicisti, studenti e docenti, del Conservatorio “Umberto Giordano”, in una serie di concerti tra il 28 giugno e il 23 luglio.

Ieri sera, primo appuntamento per lo spazio, all’interno della rassegna, de “Il solista e l’Orchestra”, con gli studenti selezionati nel corso di audizioni tenutesi tra la sede di Foggia e la sezione staccata di Rodi Garganico nei mesi scorsi.

“Giovani musicisti che concorreranno al Premio Corti di Capitanata, giunto alla 3^ edizione, istituito in collaborazione con Gli Amici della Musica e l’Orchestra Sinfonica Pugliese e che sarà conferito nella serata finale del 23 luglio” racconta a Statoquotidiano il direttore del Conservatorio “Umberto Giordano, Francesco Montaruli.

Fresca vitalità, partecipazione, unità, intesa, nelle note dell’Orchestra Sinfonica Young, ad accompagnare i solisti nella serata. “Un’orchestra che si può definire come un prodotto didattico. Nata” spiega ancora Montaruli “da un corso di esercitazioni orchestrali che fa parte del piano di studi dei nostri studenti”.

In particolare, in una scaletta di brani di Joseph Haydn, Richard Strauss, François Borne ed Henryk Wieniawski, ad esibirsi i solisti Antonio Locurto, al violoncello; Rita di Perna, al flauto; Giovanna Sevi, al violino.

Armonia, bellezza, competenza sono così emerse nel Chiostro di Santa Chiara, dove ha avuto luogo l’evento, producendo grandi emozioni nell’uditorio e “la speranza in un domani migliore” che sola può venire dalla constatazione della presenza di giovani talenti, come evidenziato dalla conduttrice della serata, Germana Zappatore, addetto stampa del Conservatorio Giordano.

Dedicata, la serata di ieri, alla memoria di Giuseppe Graniero, studente di corno del Conservatorio

scomparso due anni fa. “A lui è stata intitolata una borsa di studio che consta di 500 euro, donati dai genitori, del defunto musicista e da assegnare ad uno studente”.

Il 16 luglio prossimo, sempre per lo spazio Il Solista e l’Orchestra, ad esibirsi, questa volta accompagnati dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, altri studenti solisti, Gabriele Mastrototaro, al flauto; Giuliano Caposiena, alla marimba; Piergiorgio Muserra, al sassofono; Simone Niro, al pianoforte.

Dopo la pausa forzata del 2020, per ragioni legate alla pandemia, la Rassegna Musica nelle Corti di Capitanata giunge quest’anno alla sua 24esima edizione, e compie 25 anni dal momento in cui fu ideata e organizzata per la prima volta, nel 1997, da Mario Rucci, l’allora direttore del Conservatorio “Umberto Giordano”.