“Ore contate per chi è salito sull’Arco durante festeggiamenti per Nazionale”

San Marco in Lamis (Foggia), 10/07/2021 –(sanmarcoinlamis.eu) “Stiamo visionando i video della persona che è salita sull’Arco. Purtroppo non possiamo denunciarlo penalmente ma solo pecuniariamente in quanto il reato commesso è solo amministrativo perché non c’è stato danneggiamento (e meno male!!).”

Così, perentorio, Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis che a Sanmarcoinlamis.EU ha dichiarato che si sta facendo tutto il possibile già da martedì notte, attraverso la visione delle telecamere istallate in zona, per individuare la persona che al termine della semifinale vinta dagli Azzurri sulla Spagna ha pensato “bene” di salire sull’Arco dell’architetto di fama mondiale, Antonio Pio SARACINO, per festeggiare il passaggio in finale della Nazionale italiana, mentre tutti gli altri ai piedi dello stesso Arco e per le vie del centro lo facevano in maniera tutto sommato composta. Sono dunque avvisati, i prossimi che, in caso di vittoria dell’Europeo dell’Italia, volessero emularlo. (sanmarcoinlamis.eu)

LINK VIDEO