Manfredonia, 9 luglio 2021. Angelo Riccardi, già volte Sindaco di Manfredonia, oggi nello staff del presidente della Regione Puglia Emiliano, dopo essere stato nominato suo Consigliere per le Tematiche Ambientali, in esclusiva per StatoQuotidiano, nel corso di un’intervista con Salvatore Clemente.

Focus tra l’altro su: recente incendio area ex Enichem, Amministrative Manfredonia, future alleanze Con Manfredonia, scioglimento consiglio comunale, attività onorevole Antonio Tasso.

