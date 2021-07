Variante Delta, 80 ragazzi bloccati a Malta: 60 pugliesi

Bari, 10/07/2021 – (ilmessaggero) 80 minorenni (anche loro da varie parti d’Italia, anche una decina di romani) rimasti bloccati a Malta dove erano andati per un viaggio studio, un corso di inglese di due settimane.

MINORENNI PRIGIONIERI

Racconta Betti G., madre di un sedicenne pugliese: «Era andato tutto molto bene, fino a quando uno del gruppo ha avuto i sintomi. Sono stati eseguiti i tamponi e sono stati trovati i primi positivi. Le autorità maltesi, però, hanno isolato in un hotel tutti e 80, addirittura non possono uscire dalla stanza. Mio figlio è negativo ma anche immune, perché aveva già superato in passato l’infezione, ma i maltesi non lasciano partire nessuno. Sono minorenni e dovranno restare bloccati, lontano da casa, fino al 22 luglio».

L’unico non vaccinato, per tornare, ha dovuto fare il tampone che è risultato positivo. A quel punto le autorità sanitarie maltesi hanno fermato e isolato tutti, vaccinati (e dunque possessori di Pass) compresi. (ilmessaggero)