Vieste, casting per il film “Falling”: “Prevista retribuzione per i selezionati”

Vieste, 10/07/2021 – (imoviez) Per la realizzazione del film svizzero “Falling” (Cadendo) di Samuel Perriard , si effettua casting finalizzato alla selezione di figurazioni e comparse.

È prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto.

Nello specifico si cercano :

– UOMINI E DONNE di età compresa tra i 18 e gli 70 anni disponibili a più giornate di lavoro.

Il casting è rivolto ESCLUSIVAMENTE a residenti e domiciliati a Vieste (Fg) e zone limitrofe (Gargano), secondo le indicazioni di seguito riportate, e nel rispetto delle normative vigenti.

Il film sarà girato tra SETTEMBRE E OTTOBRE a Vieste (Fg), con il sostegno di Apulia Film Commission e il patrocinio del Comune di Vieste.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Vi preghiamo di candidarvi solo ed esclusivamente se avete le caratteristiche richieste, inviare una candidatura non idonea alla selezione è inutile poichè verrete cestinati.

I casting si terranno il 14 e il 15 Luglio 2021 dalle 10.00 alle 18.30 c/o L’AUDITORIUM DELL’ ISTITUTO

COMPRENSIVO “RODARI ALIGHIERI SPALATRO” – Via G. VERDI, Vieste – 71019 (FG).

Per partecipare occorre presentarsi direttamente in sede casting muniti di mascherina e fotocopie del documento d’identità, codice fiscale e iban riportato a penna. Verranno prese in considerazione solo candidature in linea con le richieste. Non potranno partecipare al casting i residenti in altre province e/o regioni e i minorenni. Ai partecipanti ricordiamo che sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il proprio turno, mantenendo il distanziamento interpersonale di 1 metro.

NB: NON CONTATTARE DIRETTAMENTE O TELEFONICAMENTE LE PRODUZIONI (salvo se specificato il contrario). Vi consigliamo di attenetevi solo ed esclusivamente alle modalità di candidatura descritte negli annunci, evitate di inviare il vostro materiale se non corrispondete alla descrizione dei personaggi, se non siete residenti nelle zone indicate.

L’annuncio è valido fino al : 15 Luglio 2021



Le selezioni si svolgeranno a : Italia

Per maggiori informazioni : Clicca qui

Consigli e info su come partecipare ad un casting, provino

o audizione

La candidatura ad un casting avviene, in un primo momento, per mezzo della visione di Curriculum Vitae e Foto dell’artista da parte del responsabile casting (casting director). Se si posseggono i requisiti adatti, allora, in un secondo momento, il candidato verrà contattato telefonicamente (o per email) per presentarsi al casting ufficiale. Quindi, si deduce che possedere un buon curriculum e delle foto di qualità sia importante al fine di essere considerato un buon candidato per ricoprire il ruolo richiesto.

Foto : Se vi chiedono 3 foto, ad esempio: figura intera, mezzo busto, primo piano, cercate di trovarne 3 massimo 4 con quelle caratteristiche richieste: primo piano (cioè solo il viso), mezzo busto (cioè dalla vita in su) e figura intera (inquadratura dalla testa ai piedi). Se vi chiamate, ad esempio, Paola Rossi, le vostre fotografie devono chiamarsi: Rossi Paola primopiano.jpg o Rossi Paola mezzobusto.jpg o Rossi Paola triste.jpg. Se dalla descrizione del personaggio capite che è un tipo più triste o più allegro, inviate foto che rispondano alla descrizione.

Curriculum : bisogna mettere in evidenza le esperienze passate nel campo artistico:, lavori come danzatore/ice, modello\a, hairmodel, attore/ice, cantante se ve ne sono, oppure i corsi eseguiti in tale ambito. Il curriculum da inviare deve essere un riepilogo dei lavori eseguiti nel SOLO campo artistico (una sorta di elenco comprensivo della data) e non di tutti i lavori svolti compresi quelli che non centrano con il mondo dello spettacolo.

Self tape: per un buon self tape ci sono delle caratteristiche da rispettare e sono: video in orizzontale, audio che permetta di ascoltare e comprendere tutte le battute, luci morbide, quindi niente ombre nette. inquadratura in primo piano fissa sull’attore da provinare, battute degli altri personaggi fuori campo, sguardo dell’attore mai in camera, come sul set, a meno che non ci siano diverse indicazioni. Battute da recitare a memoria, mai da leggere, il file deve essere il meno pesante possibile.

Rispondendo a questo annuncio autorizzate al trattamento dei vostri dati personali secondo la normativa vigente relativa al regolamento UE n.2016/679 (o GDPR) e successive modifiche e/ o integrazioni.