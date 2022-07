Dante in Bici tour 2022 del Prof. Battistella fa tappa a Foggia

Foggia, 10 luglio 2022 – Teatro Viandante è lieto di presentare la seconda edizione del “Dante in Bici tour”, impresa ciclistico-letteraria ideata da Giorgio Battistella.

Lo scorso anno il noto fine dicitore trevigiano, da anni già interprete dei versi danteschi, ha condotto la sua declamazione insieme all’amata bicicletta attraverso un itinerario che lo ha portato dal Veneto, all’Emilia Romagna, alle Marche fino all’Umbria e alla Toscana riscuotendo ovunque interesse e gradimento da parte del numeroso pubblico presente agli spettacoli. Circa quindici tappe ospitate presso associazioni, parrocchie, privati, amministrazioni comunali dove Giorgio Battistella ha offerto, con il suo inconfondibile stile, una originale serata dantesca.

Incoraggiato dalla prima felice esperienza è ripartito con la Divina Commedia nello zainetto alla volta della Puglia per l’atteso Dante in Bici tour 2022.

Dopo la partenza il 24 giugno da Treviso, in treno, direzione Bari, è iniziato il percorso ciclistico a tappe, ciascuna delle quali vede Giorgio Battistella fermarsi in una delle località previste per la declamazione dei versi danteschi nelle piazze o nelle sale messe a disposizione da amici, simpatizzanti, enti.

Numerose sono state le adesioni alla proposta tanto da poter sviluppare un variegato itinerario che spazia in lungo e in largo, per una percorrenza di circa 950 km, la bella terra di Puglia, e non solo in verità, soffermandosi nelle più caratteristiche località della regione.

Il prossimo 13 luglio Giorgio Battistella sarà a Foggia nella Basilica Cattedrale con la sua declamazione che avrà inizio alle ore 20:00.

Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti gli amici che hanno collaborato all’iniziativa del Dante in Bici tour 2022. Grazie ad Anna Fietta di Ravenna che ha realizzato il Logo.

Il Tour potrà essere seguito anche sulla pagina Facebook dell’autore “Ascolto Dante e vivo”.

Chi è Giorgio Battistella

Giorgio Battistella è nato a Treviso. Fin dai tempi del Liceo appassionato conoscitore di Dante e della sua opera principale, da alcuni anni propone incontri di ascolto di canti scelti della Divina Commedia, dai più famosi ai meno noti, spesso accompagnato da strumenti musicali e corali. Ha avuto modo di far riscoprire ed amare la poesia dantesca con apprezzate recite presso numerose biblioteche ed Istituti superiori di Treviso e provincia, ma anche nelle suggestive cornici dei tramonti veneziani, delle colline della pedemontana e delle dolomiti ampezzane.

Propone inoltre la recita “a domicilio” anche nelle case private, in modo da coinvolgere piccoli gruppi di appassionati. Nel 2014 è stato tra gli applauditi lettori della manifestazione nazionale “Oltre Dante”, tenutasi a Ravenna, città dove l’Alighieri è sepolto. (Cenni biografici da Cartacarbonefestival.it)