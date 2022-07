Foggia, parco giochi San Pio X: scampato pericolo grazie al custode

Foggia, 10 luglio 2022 – Ieri mattina, come ogni giorno, il sig. Mauro custode del parco giochi di San Pio X per conto di una ditta incaricata dal Comune, quando ha aperto i cancelli, dopo il suo giro di ispezione, ha subito notato che un grosso ramo di albero di pino stava per cadere al suolo forse al causa del maltempo degli ultimi giorni. A riportare la notizia è la pagina social “Voce di Foggia”.

Ravvisato il pericolo, ha immediatamente chiuso il parco fino all’arrivo della Polizia Locale e del geometra comunale.

Al resto hanno pensato i ragazzi della “Foggia più Verde” che hanno messo in sicurezza l’area. Grazie alla solerzia di Mauro, quel parco giochi è un luogo sicuro.