Operatori 118 di Capitanata: “Regione Puglia si è dimenticata degli Eroi”

Foggia, 10 luglio 2022 – Gli operatori dell’Emergenza-Urgenza di Capitanata, lamentano un forte dispiacere nel vedere che la Regione Puglia ha dimenticato di premiare gli operatori del 118, soprannominati “EROI” nel periodo caldo della pandemia, dove ogni operatore (Autista-Soccorritore, Soccorritore ed Infermiere) dell’azienda Sanitaservice ASLFG, si è caricato sulle proprie spalle l’enorme mole di lavoro, salutandosi , per lunghi periodi, con le proprie famiglie, causa Covid-19, pur di poter portare a termine la propria missione (salvare le persone con importanti problematiche di salute).

Il Virus del Covid-19 ha piegato ma non spezzato il sistema dell’Emergenza-Urgenza di Foggia, qualche operatore purtroppo ci ha salutato per sempre dopo aver contratto il virus (il loro coraggio resterà inciso nei nostri cuori ), qualcun altro invece ce l’ha fatta dopo tanti sforzi;

i turni lavorativi sono stati massacranti per coprire turnazioni scoperte, riposi e ferie sono state cancellate pur di far funzionare al meglio ed ininterrottamente il servizio del 118.

Tutti gli operatori, con tanta paura iniziale (nessuno conosceva la reale aggressività del virus) si sono vestiti di dispositivi di protezione individuale (DPI) e si sono buttati a capofitto “IN PRIMA LINEA” in questa battaglia, fortunatamente vinta.

La professionalità dimostrata, i sacrifici, la distanza dai propri cari, la dedizione e il coraggio portato sul campo da ciascun operatore non possono e non devono essere dimenticati, soprattutto non possono essere considerati di serie B, dato che gli operatori dell’Asl Fg e dell’ ospedale Riuniti di Foggia sono stati già gratificati.

Si chiede al Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano ed al Vicepresidente Raffaele Piemontese di dare delle risposte, attese da troppo tempo, certe e veloci a tutti gli operatori del 118, che attendono questa gratificazione e di non creare situazioni di disparità, perché bisogna trattare, ringraziare, congratularsi con tutti allo stesso modo e ricordare soprattutto che, chi non c’è più, a causa del Covid, lo ha fatto per salvare un’altra vita.