A Bari La Festa del mare, un cartellone ricco di appuntamenti

Si comincia domani sera, dalle 21, con il concerto dei Sigur Ros al Foro Borbonico di Bari.

Per poi passare ad altri artisti di fama internazionale come Robert Plant, The Heliocentrics, Gregory Privat e Radicanto.

Per il sesto anno, torna la Festa del mare, il cartellone dell’estate barese che, fino al 9 settembre, proporrà due eventi del Locus festival (11 luglio e primo settembre), la sesta edizione del Bari piano festival (dal 22 al 29 agosto), due concerti di Bari in Jazz (27 luglio e 7 settembre) e il premio Nino Rota (8 e 9 settembre).

La manifestazione, promossa dalla Regione Puglia con Pugliapromozione e teatro pubblico pugliese, è stata presentata questa mattina a Bari. Presenti fra gli altri il sindaco, Antonio Decaro, e l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane.

Il Locus festival arriva nel capoluogo pugliese con un doppio appuntamento con la grande musica internazionale: domani con i Sigur Ros che presenteranno il nuovo album Atta, e il primo settembre sulla rotonda Paolo Pinto con Robert Plant, leggendaria voce dei Led Zeppelin, e il nuovo progetto Saving Grace.

Ci sarà spazio anche per il Bari piano festival, con artisti in grado di associare al pianoforte altre espressioni come scrittura, recitazione e danza.

Ci saranno, fra gli altri, il jazzista francese Gregory Privat (il 22 agosto a Torre Quetta), e Roger Muraro (il 28 agosto sul sagrato della Basilica di San Nicola). Il cartellone contiene anche Bari in Jazz con due eventi: The Heliocentrics (il 27 luglio a Torre Quetta) e i Redicanto (il 7 settembre a Torre a mare).

Infine la quinta edizione del premio Nino Rota, in programma a Torre a Mare. I riconoscimenti andranno al compositore friulano Theo Teardo e al salentino Valerio Daniele. Lo riporta l’Agenzia Ansa.