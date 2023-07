Accessibilità disabili alle aree demaniali. Perrini: “Emiliano e Barone intervenite”

Bari – “All’esito di sopralluoghi che ho effettuato, soprattutto in area ionica, ho potuto constatare che non poche sono le località balneari in cui non sono state poste in essere azioni volte a favorire l’accessibilità delle persone disabili alle spiagge“.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che spiega: “Eppure furono attivati i finanziamenti da destinare ai Comuni per la soluzione di questo annoso problema.

Esistono le leggi, ci sono i fondi, ma i fatti dimostrano che, al momento, poche sono le località che hanno provveduto a compiere il proprio dovere.

Siamo ormai a luglio, nel pieno della stagione estiva, e sarebbe quanto mai necessario che il presidente Emiliano e l’assessore Barone sollecitino i Comuni a realizzare interventi risolutivi che, peraltro, andavano realizzati non oltre il mese di maggio – prosegue Perrini che conclude – Non vorremmo trovarci di fronte, a settembre, di fronte a un altro problema legato all’accessibilità, stavolta concernente le scuole, dove in troppi casi si attende la manutenzione degli ascensori che, quando e se avviene, arriva ad anno scolastico iniziato mentre si dovrebbe intervenire adesso.

Sollecito, quindi, anche i presidenti di Provincia a essere reattivi nell’immediato su questo tema”.