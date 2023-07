Il Conservatorio dell’Addolorata e riqualificazione della Cappella interna

Foggia – Per nobile iniziativa di D. Carlo Rotundi, parroco di S. Giovanni Battista, e col generoso conforto di mons. Antonino Maria Monforte nel 1873 furono prese in fitto alcune camere in via Cappuccini per dare asilo a un primo gruppo di 40 orfanelle del colera, che in quell’anno afflisse la nostra città.

La nuova fondazione si volle intitolare all’Addolorata, perchè la Vergine SS., come si disse altrove, fu la celeste liberatrice dal doloroso flagello.

Nel 1839 il Rotundi presentò all’Intendente cav. Gaetano Lotti la domanda per far sorgere un pio ricovero alle spalle della chiesa di San Giovanni, secondo un progetto compilato dall’architetto Luigi Mongelli.

Finchè il 21 febbraio 1844, sopra un suolo donato il 19 giugno 1843 dai coniugi Bartolomeo Iacuzio e Gaetana Faccilongo, si procedette alla solenne posa della prima pietra della sede del quarto conservatorio di Foggia, il quale venne inaugurato e abitato il 7 settembre 1850, col nome: “Conservatorio delle orfane del colera sotto il titolo dell’Addolorata”.

Con decreto prefettizio del 15 marzo 1896 esso venne temporaneamente affidato alla Congrega di Carità, finchè con R. Decreto del 23 febbraio 1902 fu definitivamente concentrato in questa città di Foggia.

A cura di Leonardo Fatigato, Foggia