Manfredonia – “Chiarezza sul futuro del Manfredonia Calcio“. Nota a StatoQuotidiano.it di Iraldo Collicelli, in qualità di socio della “SSDARL Manfredonia Calcio 1932”.

“In qualità di socio della SSDARL Manfredonia Calcio 1932, ho inviato questa mattina una Pec alla socia Aida Hoxha, e per conoscenza al sindaco della Città Gianni Rotice, attraverso la quale chiedo con urgenza quanto segue:

“Vista la convocazione dell’Assemblea Soci SSDARL Manfredonia Calcio 1932 giunta via pec in data 7 luglio us a firma dalla socia Aida Hoxha, ritengo che le tempistiche indicate (alle ore 21 del 10 luglio in 1^ convocazione ed alle ore 10 dell’11 luglio in 2^ convocazione) non siano affatto confacenti all’estrema urgenza di ottemperare agli adempimenti amministrativi per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, i cui termini scadono perentoriamente alle ore 18 di venerdì 14 luglio pv.

Pertanto, assicurando la volontà di compartecipare al versamento di € 24.000 (pari al 50% delle spese di iscrizione), lo scrivente socio Iraldo Collicelli si rende disponibile sin dalle ore 13.30 di lunedì 10 luglio per la convocazione urgente ad horas di un’Assemblea totalitaria, al fine di poter ratificare seduta stante le dimissioni del Presidente Giuseppe Di Benedetto e procedere con la nomina di un Amministratore di nostra fiducia pro tempore delegato a garantire la procedura di iscrizione, tale da salvaguardare la storicità di una società calcistica blasonata e l’immagine di un’intera città.

Resto fiducioso nel senso di responsabilità e nella convergenza della volontà nel voler intraprendere la strada giusta per iscrivere la società al campionato”, conclude nella PEC.