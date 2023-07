La Chiesa di San Giovanni Di Dio

Foggia – Probabilmente il nome originario di questa chiesa era Spirito Santo; comunque stando ai documenti più certi il titolo è “Santa Caterina Vergine Martire”. Sorge nello stesso sito di una chiesa dedicata a Santa Caterina, una chiesa dei Celestini, finanche citata in un documento del 1348.

La nuova chiesa, col convento, fu fondata nel 1597 dai Fatebenefratelli, sempre dedicata alla Santa Caterina, ma comunemente detta di San Giovanni di Dio, dal fondatore dell’ordine. A causa dei danneggiamenti del terremoto del 1731, fu ricostruita nel 1748.

Dopo l’unità d’Italia il complesso divenne un ospedale chiamato “Ospedale Civile Umberto I”.

La chiesa, dopo anni di abbandono, fu riaperta al culto nel 1932 e riconsacrata e dedicata alla Beata Vergine della Salute e a San Giovanni di Dio, patrono degli infermi. Non si conosce il nome del progettista, forse napoletano, si pensa che i lavori siano stati eseguiti da operai del luogo.

La facciata è barocca ed è divisa in tre parti: in quella centrale, sul portale sono scolpiti i simboli del martirio di S. Caterina; in alto si apre un finestrone sormontato dallo stemma dei Fatebenefratelli, cioè una melagrana leggermente aperta, sormontata da una croce; in cima alla facciata, al centro di un timpano curvilineo, un bassorilievo in pietra rappresenta S. Caterina.

Due volute e una conchiglia terminano la costruzione, slanciandola verso l’alto.

L’interno è rettangolare e ad unica navata; sulle pareti, sono esposte i quattro dipinti del concittadino Vincenzo De Mita. Sull’altare centrale, proveniente dalla distrutta chiesa di S. Angelo, un dipinto, opera di Nicola Porta, raffigura l’apparizione della Vergine col Bambino a San Giovanni di Dio.

A cura di Leonardo Fatigato,