La truffa dell’utero in affitto e il reato universale (VI)

VI –Prendiamo anche atto del fatto che non tutte le strutture pubbliche siano sempre covi di malfattori, come si dice in gergo sindacale, ma è anche vero che in Italia, anche per motivi religiosi, si è sempre ritenuto che la coppia uomo donna eterosessuale sia preferibile o anche l’unica in grado di svolgere funzioni genitoriali.

Eppure accadde che persino a questa si preferisca notevolmente, nei fatti, l’istituzione burocratica, cioè la casa famiglia o più concretamente l’orfanotrofio, il che è assurdo.

In poche parole solo un bambino su dieci, in genere, abbandona l’orfanotrofio poiché adottato, poiché questa pratica è oltremodo ostacolata sia economicamente che burocraticamente, tant’è che molte coppie, omosessuali o eterosessuali che siano, sono costrette a ricorrere alla adozione internazionale.

Del resto è evidente che tutti i problemi inerenti alla fecondazione assistita si intreccino inevitabilmente al tema della adozione, perché entrambe sono di aiuto in caso di infertilità, e se una di esse è ostacolata o eccessivamente costosa economicamente, l’altra viene preferita, ma lo si vedrà più avanti.

Ad ogni modo, tornando al tema specifico dell’utero in affitto e alla mercificazione del corpo femminile, fino a quando tesi di questo tenore, siano lo strumento di lotta di teorici interessati del processo politico e democratico, il quale, come sempre, si giova della paura del nuovo dei semplici, come direbbe Eco, si può persino comprendere, anche se non giustificare, ma quando sacerdoti della scienza, e in nome della scienza, emettano sentenze definitive false e fuorvianti, non si può più far finta di nulla.Bisogna andare a fondo.

Ad esempioil dott. Luciano Casolari, docente di psicosomatica all’Università di Modena e Reggio Emilia, ha sostenuto, facendo leva su presunti studi condotti all’estero in campo psicanalitico, che sarebbe evidente “un rilevante trauma infantile nel caso di separazione dalla madre biologica”, sulla scorta del fatto che: “Il dialogo sensoriale ed emotivo fra madre e feto inizia e si struttura durante la gravidanza per cui quel bambino è figlio di quella madre indipendentemente dalla genetica”.

Questo per quanto concerne il neonato.Per la madre invece: “Anche per lei il rischio collegato alla cessione del bambino è molto elevato per gravi patologie psichiatriche soprattutto di natura depressiva e per il suicidio. Fantasmi ancestrali, che certi miti greci mostrano in tutta la loro forza, si agitano dentro questa povera madre che ha voluto o dovuto cedere ad altri il figlio”.[1]In realtà fantasmi ancestrali e miti greci animano, a quanto pare, soprattutto gli psicologi, e non si mette in dubbio il fatto che vi sia dialogo sensoriale intrauterino fra madre e feto, come non si mette in dubbio il dialogo sensoriale e le percezioni dell’eliozoo o del paramecio con l’ambiente circostante.

Fa specie, tuttavia, verificare che, il medesimo psichiatra, non abbia notato il trauma infantile che colpisca senza dubbio i bimbi relegati in orfanotrofio, e che per molti psicologi costituiscono una fonte sostanziosa di reddito a patto che rimangano lì dove sono, o al massimo centellinandoli, per mantenere alto il prezzo di mercato, legalmente o illegalmente come è accaduto a Bibbiano. Per altro verso, qualcuno potrebbe invece affidarsi al più grande scienziato fondatore dell’etologia, il dott. Konrad Lorenz, vincitore persino di un Nobel per la sua più famosa e indiscussa teoria dello imprinting[2].

Il suo immenso amore per gli animali, lo portò a studiare le anatre che a suo dire hanno abitudini familiari simili a quelle umane, e gli permisero elaborare la citata teoria. In parole povere, dimostrò scientificamente che quando un piccolo sia sottratto alla madre al primo istante di vita (in cui si riceva lo imprinting appunto), e da quel momento accudito da una madre biologicamente diversa, esso riconosce esclusivamente quest’ultima come madre effettiva sin dall’origine, addirittura anche se di specie diversa o di sesso maschile.

Non sono rarissimi i casi in cui un topolino o un criceto possa riconoscere addirittura come mamma un gatto, maschio o femmina, un gattino persino un bulldog o un pastore tedesco.

Prendiamo atto delle tesi del dott. Casolari, ma bollarle come false è il minimo, sulla scorta delle semplicissime ricerche dell’etologo appena richiamato, vecchie di quasi un secolo, e ancora una volta si deve riscontrare come non tutti gli scienziati o coloro che tali si definiscano, siano dello stesso valore, come del resto i religiosi.

Quanto ai fantasmi ancestrali della madre che avrebbe voluto o dovuto cedere un figlio, mescolare le carte sarà furbo, ma sfidare la logica diventa controproducente.

Si può descriverla come una madre snaturata e prezzolata, oppure si può ritenerla un’ingenua vittima del primo mondo benestante; entrambe le cose assieme diventano incoerenti ma vi è dell’altro.

Una balia che con il proprio nutrimento permetta la sopravvivenza di un neonato, o la bambinaia che si sostituisca per intero a una mamma, che è venuta a mancare o che è impegnata nel sostentamento della famiglia, svolgono entrambe, per il vile denaro, funzioni e relazioni ben più significative di quella amniotica, che suscita tutto questo scalpore, ma sono comunque un dono di sé, un aiuto e una solidarietà umana che sono il fulcro della vita di ogni individuo e della comunità.

Un “sacrificio” è sempre rappresentato da una perdita o da una rinuncia di tipo personale, materiale e psicologica che sia, anche importante, in funzione di sostegno alle situazioni di difficoltà o a una nuova esistenza che sta per fiorire. Insistere sulla materialità, sull’aspetto mercantile e monetario di questa solidarietà è solo meschino.

Qualunque cifra economica possibile, la più grande e stratosferica dell’intero universo, non sarà mai il giusto e sufficiente corrispettivo per un fanciullo che fa il suo ingresso nella vita di un genitore che tanto lo ha desiderato, come non è neanche il giusto corrispettivo di un qualsiasi gesto di solidarietà e di cura.

A cura di Lorenzo D’Apolito, Foggia