Le carceri di Sant’Eligio

Foggia – A Foggia, città “scoffolata” per eccellenza, i crolli non fanno più notizia. Perfino se ad andare giù è un pezzo del cuore e della storia più illustre della città: l’ex carcere di Sant’Eligio, eretto nel 1823 da don Antonio Silvestri, il sacerdote foggiano morto in odore di santità, che vi collocò il Conservatorio del Buon Consiglio, offrendo rifugio e una prospettiva di vita diversa alle prostitute e alla donne indigenti della città.

Il tetto dello stabile è completamente crollato, come testimoniano le fotografie che illustrano questo post, e l’immobile è stato transennato. La settimana scorsa erano dovuti intervenire i vigili del fuoco per metterlo in sicurezza, dopo la caduta di tegole e pezzi di intonaco.

Quel che maggiormente stupisce ed amareggia è l’indifferenza con cui l’infausto evento è stato accolto, in primis dall’IPAB dell’Addolorata (più nota come Conventino), proprietaria della struttura.

Per il recupero e la riqualificazione dell’ex carcere (che divenne tale nel 1943, dopo che i bombardamenti alleati distrussero il precedente, ubicato in via Fuiani) la giunta regionale allora guidata da Vendola stanziò un milioni di euro. Il progetto prevedeva la ristrutturazione del complesso e la sua trasformazione in centro di accoglienza per immigrati extracomunitari.

Fu posta anche la prima pietra, ma i lavori si bloccarono immediatamente proprio per la situazione di profonda fatiscenza in cui versava lo stabile.

Correva il 2011. Da allora più nessuno si è occupato di Sant’Eligio che un giorno dopo l’altro ha continuato a perdere pezzi fino al totale crollo del tetto, documentato dalle immagini.

All’indifferenza generale si sottraggono i cittadini del popoloso Borgo Croci, nel cui cuore sorge l’antico palazzo: “Capo, che dici lo ricostruiscono? Speriamo. Vendola aveva messo pure i soldi, ma poi non ci è mosso niente. Mannaggia.”, mi apostrofa un anziano guardandomi mentre scatto le foto, all’angolo tra via San Severo e via Sant’Antonio.

Per un’amara coincidenza, il crollo ha avuto luogo soltanto qualche giorno dopo la scomparsa di don Faustino Parisi, i sacerdote che assieme a don Tonino Intiso si è battuto per la ripresa del processo di beatificazione di don Antonio Silvestri, il cui miracolo più tangibile è rappresentato proprio dal Conservatorio del Buon Consiglio, oggi in completa rovina.

Che desolazione.

Con la trasformazione del fine del Conservatorio delle Pentite si sentì il bisogno di una nuova istituzione, che raccogliesse tante giovani, che la sventura o il vizio avevano portate sull’orlo della perdizione. Fu per questo che nel 1824 il pio sacerdote, D. Antonio Silvestri, con pubbliche oblazioni, procurò loro una casa e un ospedale.

Sorse così il terzo conservatorio di Foggia, posto sotto il titolo del Buon Consiglio, il quale più tardi, con altre offerte raccolte dal pio fondatore, si stabilì in un edificio proprio, adiacente alla chiesa di S. Eligio.

Più tardi volendosi istituire un ricovero di mendicità, dopo lunghe trattative tra il Ministero dell’Interno, il Comune, il Vescovo e la Congrega di Carità, fu deciso di trasferire le ricoverate del Buon Consiglio nel Conservatorio della Maddalena e i locali, già adibiti in un primo tempo per Asilo di Mendicità, sono ora destinati a Carcere Giudiziario, essendo stato questo distrutto dai bombardamenti del 1943. (cfr. M. Melillo, il servo di Dio don Antonio Silvestri, Foggia 1937). (Il riferimento è al carcere di Foggia meglio conosciuto come “Carcere di S. Eligio” – P.zza S. Eligio, angolo Via S. Antonio -, che avrebbe sostituito il precedente, bombardato nel 1943, dove attualmente sorge la struttura che ospita gli uffici dell’assessorato comunale ai servizi sociali, già sede O.N.M.I, sul cui retro vi è una targa in marmo che ricorda il passaggio, per quelle carceri foggiani, di Antonio Gramsci).

A cura di Leonardo Fatigato, Foggia